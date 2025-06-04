Когда и где жители Псковской области собираются отдыхать в 2025 году – опрос

08:00, 04 июня 2025, ПАИ

Когда и где жители Псковской области собираются отдыхать в 2025 году, рассказали ПАИ аналитики hh.ru, которые совместно с сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провели исследование.

Так, 61 % жителей региона ещё только выбирают даты и направления для отпуска, 35 % уже отдохнули, а 4 % идти в отпуск вообще не намерены.

Самыми популярными месяцами для отдыха традиционно стали летние месяцы: июнь (40 %)*, июль (31 %) и август (29 %). Сентябрь (20 %) также привлекает жителей региона – отдых в этот месяц выбирают те, кто предпочитает бархатный сезон, когда туристов на популярных курортах становится меньше, а цены на отдых снижаются.

Исследование показало, что среди российских направлений, где жители региона чаще всего бронируют размещение на лето, лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Зарубежные направления возглавляют Турция и Абхазия, Белоруссия. Также в топе оказались Китай и Италия. А саму Псковскую область как место отдыха от работы этим летом, согласно опросу, выбрали 3 % респондентов.

Лидирующим форматом отдыха в отпуске по результатам опроса стал активный (горные экскурсии, велотуры, походы) – его выбирают больше половины опрошенных местных жителей (52 %). На втором месте – пляжные курорты, за них проголосовали 39 % респондентов. Замыкает тройку лидеров отдых на даче или дома, его предпочитает каждый третий житель региона (34 %). Следом идут экскурсионные туры (31 %), а также спа-отели и санаторные курорты (23 %).

Планируемые затраты местных жителей на отпуск заметно разнятся: 29 % готовы потратить на отдых более 100 тысяч рублей, но 34 % респондентов пока не определились с бюджетом. Среди тех, кто уже спланировал свои расходы, по 20 % закладывают 20–40 тысяч рублей и 40–60 тысяч рублей, 10 % – 60–80 тысяч рублей, а 5 % – 80–100 тысяч рублей. Часть псковичей (4 %) планирует ещё более экономный отдых, укладываясь в сумму до 20 тысяч рублей.

*Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа, поэтому сумма ответов может превышать 100 %.