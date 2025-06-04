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Общество

Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют сегодня

Презентация грантового проекта «Псковская история в сказках» пройдёт в главном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва (улица Ленина, 3) в Пскове сегодня, 4 июня. Мероприятие начнётся в 13:00, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодёжном центре

В рамках проекта издали авторские сказки «Башни спят и видят сны…», повествующие о башнях Псковского крома. Тираж составил 1 500 экземпляров, из них 750 передадут в воскресные школы города, 500 – в региональный комитет семей воинов Отечества, а также в городские и школьные библиотеки.

«Каждая книга оформлена замечательными иллюстрациями, что делает её одинаково интересной и понятной как для маленьких читателей, так и для взрослых, желающих простым языком познакомиться с историей Пскова», – подчеркнула автор сказок Марина Иванова.

Посетить презентацию можно только по предварительной записи через сообщество «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Псковская история в сказках» реализовали на средства Президентского фонда культурных инициатив.

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