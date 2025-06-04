18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района
18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан России, которые подозреваются в незаконном производстве наркотиков группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.
В апреле в одной из деревень Гдовского района они организовали производство наркотиков. В жилом доме и в автомобиле злоумышленников были найдены метадон и его промежуточный продукт. Всего из незаконного оборота изъято более 18 килограммов запрещенных веществ.
Расследование уголовного дела продолжается.
18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района
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