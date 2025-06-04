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Происшествия

18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района

18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

  • Нарколаборатория
    Фото: УФСБ России по Псковской области
  • Нарколаборатория
    Фото: УФСБ России по Псковской области
  • Нарколаборатория
    Фото: УФСБ России по Псковской области
  • Нарколаборатория
    Фото: УФСБ России по Псковской области
  • Нарколаборатория
    Фото: УФСБ России по Псковской области

Возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан России, которые подозреваются в незаконном производстве наркотиков группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

В апреле в одной из деревень Гдовского района они организовали производство наркотиков. В жилом доме и в автомобиле злоумышленников были найдены метадон и его промежуточный продукт. Всего из незаконного оборота изъято более 18 килограммов запрещенных веществ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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