Гребная «Псковская регата» стартует 20 июня

10:31, 04 июня 2025, ПАИ

Всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская регата», посвящённые памяти заслуженного тренера СССР В. А. Прокопенко, пройдут в акватории Великой с 20 по 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

В программе соревнований заезды на дистанции 1 000 метров в девяти дисциплинах среди юношей и девушек до 17 лет, а также в шести – среди спортсменов до 15 лет.

21 июня состоится первый день соревнований. На воду отправятся одиночки и двойки. Организаторы принимают предварительные заявки до 14 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».