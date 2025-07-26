Соревнования по гребле «Псковская ладья» проходят на реке Великой

13:32, 26 июля 2025, ПАИ

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья», посвящённые Дню Пскова, проходят в акватории реки Великой сегодня, 26 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В турнире принимают участие более 85 спортсменов. Программа включает индивидуальные, парные и командные дисциплины. Спортсмены состязаются в гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200 и 100 метров. Участники разделены на возрастные группы: 2013 года рождения и младше (до 12 лет), 2011-2012 годов рождения (13-14 лет), а также 2010 года рождения и старше (15+ лет). Отдельно проводятся заезды среди девушек и ветеранов.

Первые заезды начались в 10:30 после торжественного парада открытия.

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