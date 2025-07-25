Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковский боксёр выиграл всероссийские соревнования в Воронеже

Псковский боксёр Артур Кулаков выиграл всероссийские соревнования «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева, посвящённый памяти погибших участников СВО». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

В финальном поединке в весе до 71 килограмма Кулаков единогласным решением судей выиграл у Ризвана Курчаева из Дагестана.

В 1/8 финала Кулаков прошёл московского спортсмена Василия Карпенко, в четвертьфинале выиграл у Дмитрия Скрипкина из Волгоградской области, а в полуфинале победил Размика Хачатряна из Ростовской области.

Затем Кулаков примет участие в чемпионате России по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

Борис Елкин: Городской пляж в Пскове превратился в эпицентр молодёжного драйва
25 июля 2025

Матч первого раунда Кубка России между «Луки-Энергией» и «Кристаллом» пройдёт 7 августа
25 июля 2025

Псковский боксёр выиграл всероссийские соревнования в Воронеже
25 июля 2025

Псковичка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лёгкой атлетике
25 июля 2025

Псковский боксёр вышел в финал всероссийских соревнований в Воронеже
25 июля 2025

Псковичка примет участие в первенстве России по лёгкой атлетике
25 июля 2025

Началось голосование за лучших молодых футболистов Северо-Запада
24 июля 2025

Лазертаг, ритм-симулятор, цифровые танцы: чем удивят гостей фестиваля «Псков молодой»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...