Псковский боксёр выиграл всероссийские соревнования в Воронеже

17:02, 25 июля 2025, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков выиграл всероссийские соревнования «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева, посвящённый памяти погибших участников СВО». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

В финальном поединке в весе до 71 килограмма Кулаков единогласным решением судей выиграл у Ризвана Курчаева из Дагестана.

В 1/8 финала Кулаков прошёл московского спортсмена Василия Карпенко, в четвертьфинале выиграл у Дмитрия Скрипкина из Волгоградской области, а в полуфинале победил Размика Хачатряна из Ростовской области.

Затем Кулаков примет участие в чемпионате России по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.

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