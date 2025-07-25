Псковский боксёр выиграл всероссийские соревнования в Воронеже
Псковский боксёр Артур Кулаков выиграл всероссийские соревнования «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева, посвящённый памяти погибших участников СВО». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.
В финальном поединке в весе до 71 килограмма Кулаков единогласным решением судей выиграл у Ризвана Курчаева из Дагестана.
В 1/8 финала Кулаков прошёл московского спортсмена Василия Карпенко, в четвертьфинале выиграл у Дмитрия Скрипкина из Волгоградской области, а в полуфинале победил Размика Хачатряна из Ростовской области.
Затем Кулаков примет участие в чемпионате России по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 23 августа.
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Матч первого раунда Кубка России между «Луки-Энергией» и «Кристаллом» пройдёт 7 августа