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Общество

Себежане обновили финскую сауну в городской бане

Работники «Теплоэнергии» провели полную реконструкцию парилки в городской бане Себежа, сообщили ПАИ в редакции газеты «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Дмитрий Суворов, Сергей Семёнов, Сергей Гарановский за десять дней создали тепловой контур, обили стены вагонкой, установили удобные ступеньки для парильщиков и защитную решётку над печью.

Финская сауна давно не обновлялась. Теперь усилиями слесаря, водителя и электрика парилка может нагреться до нужной температуры в 95 градусов, а при необходимости температуру можно поднять до 120–130 градусов.

Качество работы уже оценили первые посетители. Парильщики остались довольны результатом: «Такая парилка и должна быть, чтобы уши заворачивались».

Фото: газета «Призыв»

Руководитель организации Сергей Ефимов выразил надежду, что жители и гости района по достоинству оценят труд команды мастеров, которые, не отвлекаясь от основной работы, смогли создать новое пространство для отдыха.

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