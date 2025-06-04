Будущие муниципальные служащие Псковской области получили первую региональную стипендию

11:07, 04 июня 2025, ПАИ

Первые студенты-целевики, которые намерены строить свою карьеру на муниципальной службе Псковской области, получили региональную стипендию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам первой промежуточной аттестации стипендиатами определены восемь студентов, заключивших целевые договоры с администрациями Новоржевского, Опочецкого муниципальных округов и администрациями Гдовского, Себежского, Дедовичского муниципальных районов. Ежемесячный размер выплаты составит 7500 рублей.

Напомним, эта мера поддержки реализуется в регионе с 2025 года по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она дополнила комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в Псковской области на 2025–2029 годы с целью привлечения специалистов в органы местного самоуправления.

Претендовать на стипендию могут студенты, сдавшие промежуточную аттестацию без академической задолженности на хорошо и отлично. После обучения им необходимо проработать в органах местного самоуправления Псковской области не менее трех лет.