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Общество

Будущие муниципальные служащие Псковской области получили первую региональную стипендию

Первые студенты-целевики, которые намерены строить свою карьеру на муниципальной службе Псковской области, получили региональную стипендию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам первой промежуточной аттестации стипендиатами определены восемь студентов, заключивших целевые договоры с администрациями Новоржевского, Опочецкого муниципальных округов и администрациями Гдовского, Себежского, Дедовичского муниципальных районов. Ежемесячный размер выплаты составит 7500 рублей.

Напомним, эта мера поддержки реализуется в регионе с 2025 года по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она дополнила комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в Псковской области на 2025–2029 годы с целью привлечения специалистов в органы местного самоуправления.

Претендовать на стипендию могут студенты, сдавшие промежуточную аттестацию без академической задолженности на хорошо и отлично. После обучения им необходимо проработать в органах местного самоуправления Псковской области не менее трех лет.

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