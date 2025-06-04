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Спорт

Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове

Подведены итоги регионального турнира по хоккею среди женских команд, который прошёл в псковском Ледовом дворце 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
    Фото: спортшкола «Олимп»

В соревнованиях участвовали три команды: петрозаводская «Вега», петербургские «Танкистки» и псковский «Штурм». Псковички заняли первое место, обыграв по буллитам петербургский коллектив – 5:4 и выиграв у представительниц Петрозаводска – 4:2. Серебро по итогам состязаний досталось «Танкисткам», а бронза – команде «Вега».

В составе «Штурма» индивидуальными призами наградили Екатерину Козыреву как лучшего вратаря, Екатерину Громилину как лучшего защитника и Ульяну Фомичёву как лучшего нападающего.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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