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Общество

Оплата ЖКУ стала проще: в «Госуслуги. Дом» появились новые функции

Оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) стала ещё удобнее после обновления мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

Фото: ПАИ

В новой версии приложения появилась «корзина платежей», которая позволяет оплачивать все счета одним действием. Кроме того, пользователи могут видеть статус «переплата» – это особенно удобно для тех, кто вносит авансовые платежи: такие счета не требуют повторной оплаты.

«Оператор совместно с Минстроем России продолжают работу с поставщиками коммунальных услуг в регионах, чтобы каждый житель мог получать актуальные начисления», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Приложение продолжает развиваться: теперь через него можно управлять не только квартирами, но и частными домами. Во второй половине года доступ к возможностям приложения получат собственники нежилых помещений.

«Владельцы кладовых и машино-мест также смогут управлять ими удаленно – оплачивать счета, передавать показания счётчиков и отправлять заявки в управляющую организацию с помощью мобильного приложения», – сообщил генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Александр Абрамков.

Для авторизации в приложении достаточно подтвердить свою учётную запись на портале «Госуслуги». Жильцы, не являющиеся собственниками, могут получить гостевой доступ от владельца недвижимости.

Приложение «Госуслуги. Дом» доступно для скачивания в магазинах приложений.

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