Пострадавшую в ДТП в Порхове пришлось госпитализировать в Псков
В Порхове на улице Плеханова столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала 60-летняя женщина, её госпитализировали в Псков. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
На месте работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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