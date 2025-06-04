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Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Порхове пришлось госпитализировать в Псков

В Порхове на улице Плеханова столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала 60-летняя женщина, её госпитализировали в Псков. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Порхове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

На месте работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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