Пострадавшую в ДТП в Порхове пришлось госпитализировать в Псков

11:18, 04 июня 2025, ПАИ

В Порхове на улице Плеханова столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадала 60-летняя женщина, её госпитализировали в Псков. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"













На месте работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.