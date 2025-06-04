Жара и грозы ожидают Псковскую область

11:47, 04 июня 2025, ПАИ

5 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днём пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью +6...+11 градусов, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.