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Общество

Жара и грозы ожидают Псковскую область

5 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днём пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью +6...+11 градусов, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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