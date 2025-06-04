Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:59, 04 июня 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 3 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, хозяйственная постройка сгорела на улице Аллейной в Пскове. Там же горели ещё две хозпостройки. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня два жилых дома, хозяйственную постройку и автомобиль.

Кроме того, кровля сгорела в бесхозном строении на улице Садовой в деревне Максимово Великолукского района. Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарные спасли от огня два жилых дома и две хозпостройки.