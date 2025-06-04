Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области 3 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, хозяйственная постройка сгорела на улице Аллейной в Пскове. Там же горели ещё две хозпостройки. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём. Пожарные спасли от огня два жилых дома, хозяйственную постройку и автомобиль.

Кроме того, кровля сгорела в бесхозном строении на улице Садовой в деревне Максимово Великолукского района. Предварительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарные спасли от огня два жилых дома и две хозпостройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Суд на два месяца продлил содержание под стражей экс-ректора ПсковГУ
04 июня 2025

Пострадавшую в ДТП в Порхове пришлось госпитализировать в Псков
04 июня 2025

18 килограммов метадона изъято из нарколаборатории в одной из деревень Гдовского района
04 июня 2025

Лось столкнулся с большегрузом в Стругокрасненском районе
03 июня 2025

ДТП с опрокидыванием двух автомобилей произошло в Великих Луках
03 июня 2025

Как минимизировать последствия ДТП с участием детей, рассказали в ГИБДД
03 июня 2025

Количество ДТП с участием детей снизилось в Пскове
03 июня 2025

Великолучанка на электросамокате врезалась во внедорожник

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...