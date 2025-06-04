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Общество

Семь пар двойняшек родились в мае в Псковской области

Семь пар двойняшек родились в мае в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском клиническом перинатальном центре. Пять пар двойняшек родились в Пскове, ещё две – в Великолукском роддоме.

Фото: ПАИ

Всего в мае на свет в Псковской области появилось 290 малышей. 226 (121 мальчик и 105 девочек) из них – в Псковском клиническом перинатальном центре. В Великолукском родильном доме появились на свет 64 малыша – 31 мальчик и 33 девочки.

У 58 женщин в мае родился третий малыш, в 15 семьях появился четвёртый ребёнок, девять мам встретили пятого малыша, у четырех женщин родился шестой ребёнок. Одна мама родила седьмого малыша, ещё одна – восьмого.

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