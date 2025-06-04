Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин отметил важность темы героизма российских воинов

Тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI книжного фестиваля «Красная площадь», который открылся в Москве сегодня, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: ПАИ

Глава государства особенно подчеркнул значимость темы героизма российских воинов, ставшей центральной на нынешнем фестивале в связи с 80-летием Великой Победы и Годом защитника Отечества.

Героизм защитников России – одна из основных ценностей отечественной культуры, подчеркнул Владимир Путин и отметил, что лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой и искренними чувствами, являются национальным достоянием России. Эти произведения способствуют сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и вдохновляют современных бойцов и командиров, которые сегодня защищают будущее страны.

Президент пожелал участникам фестиваля плодотворной работы, ярких впечатлений и всего наилучшего, отметив, что мероприятие стало важным событием для всех любителей литературы и ежегодно собирает десятки тысяч читателей на главной площади страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Псковские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике
04 июня 2025

В Пскове подвели итоги городского конкурса ТОС
04 июня 2025

​Псковичей приглашают в экопоход к Словенским ключам
04 июня 2025

Владимир Путин отметил важность темы героизма российских воинов
04 июня 2025

Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко установили в Пскове
04 июня 2025

Сделать выбор для комфортной жизни призвал жителей муниципалитета глава Новосокольнического района
04 июня 2025

Семь пар двойняшек родились в мае в Псковской области
04 июня 2025

Глава Порховского округа: От нашей активности зависит благоустройство территорий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...