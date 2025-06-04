Владимир Путин отметил важность темы героизма российских воинов

13:27, 04 июня 2025, ПАИ

Тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI книжного фестиваля «Красная площадь», который открылся в Москве сегодня, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства особенно подчеркнул значимость темы героизма российских воинов, ставшей центральной на нынешнем фестивале в связи с 80-летием Великой Победы и Годом защитника Отечества.

Героизм защитников России – одна из основных ценностей отечественной культуры, подчеркнул Владимир Путин и отметил, что лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой и искренними чувствами, являются национальным достоянием России. Эти произведения способствуют сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и вдохновляют современных бойцов и командиров, которые сегодня защищают будущее страны.

Президент пожелал участникам фестиваля плодотворной работы, ярких впечатлений и всего наилучшего, отметив, что мероприятие стало важным событием для всех любителей литературы и ежегодно собирает десятки тысяч читателей на главной площади страны.