Организация полётов для туристов: как можно улучшить Международную встречу воздухоплавателей

13:11, 04 июня 2025, ПАИ

К чему стоит стремиться Международной встрече воздухоплавателей, рассказал великолукский аэронавт Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Есть точки роста с точки зрения организации в Великих Луках массовых мероприятий. Возможно, организация полётов для туристов. На это очень большой запрос. Официально сейчас нет никаких полётов для туристов в рамках Международной встречи воздухоплавателей, хотя их приезжает довольно много. Есть куда развиваться», – отметил Валуев.

Спортсмен добавил, что однажды хотел бы увидеть в Великих Луках какой-нибудь международный старт высокого уровня, например чемпионат Европы. «Сейчас, может, не совсем актуально об этом говорить, но я надеюсь, что Великие Луки будут держать марку и однажды наступит прекрасный момент, когда в нашем городе смогут пройти мероприятия такого высокого уровня», – сказал он.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня.

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