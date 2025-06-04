Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Организация полётов для туристов: как можно улучшить Международную встречу воздухоплавателей

К чему стоит стремиться Международной встрече воздухоплавателей, рассказал великолукский аэронавт Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Максим Валуев. Фото: Luki-News

«Есть точки роста с точки зрения организации в Великих Луках массовых мероприятий. Возможно, организация полётов для туристов. На это очень большой запрос. Официально сейчас нет никаких полётов для туристов в рамках Международной встречи воздухоплавателей, хотя их приезжает довольно много. Есть куда развиваться», – отметил Валуев.

Спортсмен добавил, что однажды хотел бы увидеть в Великих Луках какой-нибудь международный старт высокого уровня, например чемпионат Европы. «Сейчас, может, не совсем актуально об этом говорить, но я надеюсь, что Великие Луки будут держать марку и однажды наступит прекрасный момент, когда в нашем городе смогут пройти мероприятия такого высокого уровня», – сказал он.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Сколько стоит воздушный шар, рассказал аэронавт
04 июня 2025

Организация полётов для туристов: как можно улучшить Международную встречу воздухоплавателей
04 июня 2025

Подведены итоги турнира по хоккею среди женских команд в Пскове
04 июня 2025

Гребная «Псковская регата» стартует 20 июня
04 июня 2025

Пскович выступит в суперфинале «Кубка Победы» по боксу
04 июня 2025

День бега отмечают сегодня в мире
03 июня 2025

Псковичи примут участие во всероссийском фестивале пляжного волейбола в Великом Новгороде
03 июня 2025

12 команд вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...