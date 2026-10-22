Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках

11:23, 22 октября 2026, ПАИ

Областной семинар по футболу состоялся в Великих Луках 20 и 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области





В ходе мероприятия участники познакомились с современными требованиями к построению тренировочного процесса, изменениями в правилах футбола с учётом нововведений 2026 года, а также с особенностями физической подготовки юных футболистов.

Практическая часть семинара была посвящена профилактике травм. Слушатели освоили упражнения проприоцептивной тренировки, направленные на снижение риска травм, а также подвижные игры и эстафеты для развития физических качеств футболистов.

Завершился семинар круглым столом, в ходе которого участники обсудили актуальные проблемы физической подготовки и обменялись опытом. Мероприятие позволило специалистам повысить квалификацию и в дальнейшем внедрять современные методики в тренировочный процесс.