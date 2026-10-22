Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках

Областной семинар по футболу состоялся в Великих Луках 20 и 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В ходе мероприятия участники познакомились с современными требованиями к построению тренировочного процесса, изменениями в правилах футбола с учётом нововведений 2026 года, а также с особенностями физической подготовки юных футболистов.

Практическая часть семинара была посвящена профилактике травм. Слушатели освоили упражнения проприоцептивной тренировки, направленные на снижение риска травм, а также подвижные игры и эстафеты для развития физических качеств футболистов.

Завершился семинар круглым столом, в ходе которого участники обсудили актуальные проблемы физической подготовки и обменялись опытом. Мероприятие позволило специалистам повысить квалификацию и в дальнейшем внедрять современные методики в тренировочный процесс.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Псковский Nordman проведёт первый матч в Премьер-лиге по настольному теннису против сборной Петербурга
22 октября 2026

Открытый Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах стартует 7 ноября
22 октября 2026

РФС завершает работу над установлением Всероссийского дня футбола 25 мая
22 октября 2026

Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
22 октября 2026

Дегтярёв: World Athletics игнорирует решения МОК и продолжает беззаконие в отношении россиян
22 октября 2026

Спортсмены из Великих Лук примут участие в Кубке России по кобудо
22 октября 2026

Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках
22 октября 2026

Футбольный арбитр из Острова обслужил матч «Зенита» и «Шанхая Шэньхуа» из Китая

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...