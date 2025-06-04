Олег Погудин выступит в Пушкинских Горах 5 июня

13:42, 04 июня 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже завтра, 5 июня, в первый день LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) приглашает всех на спектакль-концерт народного артиста России, обладателя титула «Серебряный голос России» Олега Погудина. Спектакль называется «Золотой век». В нём на сцену вместе с Олегом Погудиным и небольшим оркестром, традиционно сопровождающим его выступления, выйдут и другие музыканты, певцы и актёры.

Как рассказали ПАИ в «Михайловском», в основу спектакля легли классические и городские романсы, оперные арии и дуэты, музыка М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского, других русских композиторов. Прозвучат с подмостков и стихи Пушкина. Недаром Олег Погудин, по его собственному признанию, прежде всего — «литературный артист», в том смысле, что сценический образ певца неотделим от его «сердечных книжных пристрастий».

Это выступление — не только поклон певца (а в случае с «Золотым веком» ещё и режиссёра) бесконечно любимому им Пушкину в канун дня рождения поэта, но и своего рода дань «круглой дате». «Впервые я приехал в Пушкинские Горы, в Михайловское, тридцать лет назад, в феврале 1995 года, — рассказывает Олег Погудин. — За эти годы я бывал здесь десятки раз и в общей сложности провёл не меньше года, именно здесь обрёл и своего Пушкина, и чувство Родины. Кроме того, дружба с «Михайловским» во многом сформировала мою творческую манеру».

Спектакль-концерт «Золотой век» Олега Погудина 5 июня будет дан в большом театрально-концертном зале Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начнут его в 19:00. Возрастных ограничений для слушательской аудитории нет.