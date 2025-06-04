В Пскове подвели итоги городского конкурса ТОС

13:56, 04 июня 2025, ПАИ

Администрация Пскова объявила результаты ежегодного конкурса территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По итогам конкурсного отбора поддержку получат 34 проекта, представленных активными жителями Пскова.

В рамках победивших инициатив планируется комплексное благоустройство городской среды. В частности, установят детские, спортивные, контейнерные площадки, системы видеонаблюдения, новые почтовые ящики, заменят устаревшее ограждение, отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары.

Администрация города рассматривает возможность увеличения финансирования программы поддержки ТОС на предстоящей сессии гордумы. Это позволит обеспечить реализацию всех одобренных проектов, уточнил Борис Елкин.

Полный перечень проектов-победителей опубликован на официальном сайте администрации Пскова.