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Общество

В Пскове подвели итоги городского конкурса ТОС

Администрация Пскова объявила результаты ежегодного конкурса территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

По итогам конкурсного отбора поддержку получат 34 проекта, представленных активными жителями Пскова.

В рамках победивших инициатив планируется комплексное благоустройство городской среды. В частности, установят детские, спортивные, контейнерные площадки, системы видеонаблюдения, новые почтовые ящики, заменят устаревшее ограждение, отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары.

Администрация города рассматривает возможность увеличения финансирования программы поддержки ТОС на предстоящей сессии гордумы. Это позволит обеспечить реализацию всех одобренных проектов, уточнил Борис Елкин.

Полный перечень проектов-победителей опубликован на официальном сайте администрации Пскова.

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