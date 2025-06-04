В Пскове подвели итоги городского конкурса ТОС
Администрация Пскова объявила результаты ежегодного конкурса территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
По итогам конкурсного отбора поддержку получат 34 проекта, представленных активными жителями Пскова.
В рамках победивших инициатив планируется комплексное благоустройство городской среды. В частности, установят детские, спортивные, контейнерные площадки, системы видеонаблюдения, новые почтовые ящики, заменят устаревшее ограждение, отремонтируют пешеходные дорожки и тротуары.
Администрация города рассматривает возможность увеличения финансирования программы поддержки ТОС на предстоящей сессии гордумы. Это позволит обеспечить реализацию всех одобренных проектов, уточнил Борис Елкин.
Полный перечень проектов-победителей опубликован на официальном сайте администрации Пскова.
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