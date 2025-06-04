Псковские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике

13:56, 04 июня 2025, ПАИ

Доля выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике в 2025 году в Псковской области по сравнению с 2024 году увеличилась на 3%, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ осуществляли специалисты комитета, общественные наблюдатели регионального ситуационного центра и представители родительской общественности.

В мониторинге соблюдения прав выпускников при сдаче ЕГЭ принимают участие в качестве общественных наблюдателей помощники уполномоченного по правам ребенка в Псковской области.

Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации не зафиксировано.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по физике и обществознанию не позднее 20 июня.

ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме.