Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике

Доля выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике в 2025 году в Псковской области по сравнению с 2024 году увеличилась на 3%, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Фото: ПАИ

Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ осуществляли специалисты комитета, общественные наблюдатели регионального ситуационного центра и представители родительской общественности.

В мониторинге соблюдения прав выпускников при сдаче ЕГЭ принимают участие в качестве общественных наблюдателей помощники уполномоченного по правам ребенка в Псковской области.

Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации не зафиксировано.

Официальный день объявления результатов ЕГЭ по физике и обществознанию не позднее 20 июня.

ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Псковские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике
04 июня 2025

В Пскове подвели итоги городского конкурса ТОС
04 июня 2025

​Псковичей приглашают в экопоход к Словенским ключам
04 июня 2025

Владимир Путин отметил важность темы героизма российских воинов
04 июня 2025

Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко установили в Пскове
04 июня 2025

Сделать выбор для комфортной жизни призвал жителей муниципалитета глава Новосокольнического района
04 июня 2025

Семь пар двойняшек родились в мае в Псковской области
04 июня 2025

Глава Порховского округа: От нашей активности зависит благоустройство территорий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...