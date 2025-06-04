Псковские выпускники стали чаще выбирать ЕГЭ по физике
Доля выпускников, которые выбрали ЕГЭ по физике в 2025 году в Псковской области по сравнению с 2024 году увеличилась на 3%, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.
Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ осуществляли специалисты комитета, общественные наблюдатели регионального ситуационного центра и представители родительской общественности.
В мониторинге соблюдения прав выпускников при сдаче ЕГЭ принимают участие в качестве общественных наблюдателей помощники уполномоченного по правам ребенка в Псковской области.
Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации не зафиксировано.
Официальный день объявления результатов ЕГЭ по физике и обществознанию не позднее 20 июня.
ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме.
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