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Как управлять воздушным шаром, объяснил великолукский пилот

Как управлять воздушным шаром, объяснил великолукский пилот Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«С точки зрения направления полёта мы целиком и полностью зависим от ветра, потому что аэростат управляется только по высоте. Тепловой аэростат представляет собой воздушное судно, которое летает благодаря закону Архимеда. В оболочке нагревается воздух, появляется подъёмная сила, мы поднимаемся. Температура в оболочке снижается, подъёмная сила падает, мы начинаем спускаться. Это принцип управления аэростатом», – отметил Валуев.

На фото: Максим Валуев. Фото: Luki-News

Великолукский пилот объяснил, что для смены направления движения аэронавт всегда должен следить за направлением ветра. «У нас есть прогноз погоды, по которому мы смотрим, в какую сторону ветер будет дуть и с какой скоростью он будет это делать. Важно отметить, что ветер может на разной высоте изменять направление. У нас обычно есть какая-то «вилка», в рамках которой мы можем лететь. Грамотно изменяя высоту полёта, в этих потоках мы можем подруливать», – добавил он.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня.

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