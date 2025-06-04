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На какой высоте проходят соревнования аэростатов, рассказал пилот

На какой высоте проходят соревнования аэростатов, рассказал великолукский пилот Максим Валуев в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«С точки зрения высоты у нас есть физическое ограничение. С набором высоты количество кислорода в воздухе уменьшается, поэтому безопасно без кислородного оборудования можно летать примерно до трёх-четырёх километров», – сказал великолучанин.

Максим Валуев. Фото: Luki-News

Максим Валуев заявил, что обычно пилотов в высоте ограничивают органы организации воздушного движения. «Во время обычных полётов – это полтора километра. А на соревнованиях – около трёх километров», – добавил он.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 9 по 18 июня.

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