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Общество

Модернизация медучреждений продолжается в Псковской области

Модернизация медицинских учреждений продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

Фото: пресс-служба Псковской областной клинической больницы.

Так, ремонт начался в поликлинике № 1 филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ. Также продолжаются работы в стационаре терапевтического корпуса Великих Лук и Куньинском филиале областной больницы.

В поликлинике № 1 реализуется проект по созданию нового центра здоровья. В трёх кабинетах ведутся комплексные ремонтные работы, включающие штукатурку и выравнивание стен и потолков, перепланировку расположения электрических розеток, замену полов с последующей укладкой линолеума, установку современного сантехнического оборудования, монтаж энергосберегающих осветительных приборов.

В Куньинском филиале практически завершена замена всех деревянных окон на современные пластиковые. В ближайших планах – реконструкция входной группы медицинского учреждения.

В терапевтическом корпусе отделения реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС завершается ремонт в двух кабинетах. Выполнена укладка плитки под санузел, ведётся монтаж сантехники. В другом помещении продолжается укладка плитки с последующим монтажом электрических розеток, защитных экранов отопительных систем и вентиляционных решеток. На первом этаже в кабинете оргметодотдела проводятся малярные работы.

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