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Происшествия

Ещё более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Печор звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» злоумышленники завладели сбережениями граждан. Кроме того, они ввели в заблуждение и некоторых пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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