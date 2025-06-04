Ещё более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

14:40, 04 июня 2025, ПАИ

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Печор звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. Под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» злоумышленники завладели сбережениями граждан. Кроме того, они ввели в заблуждение и некоторых пользователей интернета при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.