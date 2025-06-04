Полкузова снесло Volkswagen в ДТП с трактором в Новосокольническом районе

14:54, 04 июня 2025, ПАИ

В Насвинской волости Новосокольнического района на трассе А114 Volkswagen при обгоне столкнулся с трактором John Deere, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

30-летний водитель легкового автомобиля получил помощь медиков на месте, госпитализация не потребовалась. 26-летний тракторист не пострадал.

На месте работали ГАИ, скорая помощь и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются.