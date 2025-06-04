Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60»

15:25, 04 июня 2025, ПАИ

Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60». Школьники смогли посетить медиахолдинг в рамках акции «Губернаторский дневник» сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Экскурсию для школьников провела руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова. Участникам акции рассказали, что в медиахолдинг Псковской области входят ведущие средства массовой информации региона, в том числе Псковское агентство информации и телеканал «Первый Псковский».

Дети и их родители смогли познакомиться с работой ведущих, журналистов, редакторов, фотографов, а также примерить на себя эти роли.

Участники смогли посетить комнату записи на радио, а после этого осмотрели студию телеканала.

Кроме того, 12 ребят приняли участие в беспроигрышной викторине.

Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.