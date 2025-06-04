Эпидемиолог предостерёг россиян от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предостерёг россиян от поездок в Турцию в летний период из-за распространения вируса Коксаки, которым чаще всего болеют дети до десяти лет. Об этом пишет ТАСС.
По словам Онищенко, отдыхающие уже столкнулись с этим вирусным заболеванием, передающимся через воду, пищу и грязные руки.
Эпидемиолог отметил, что вирус Коксаки опасен, так как может вызывать асептический менингит, а также нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и поджелудочной железы.
Ранее в СМИ появились сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки среди россиян, отдыхающих в Турции.
Для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области
О реализации благоустройства псковских объектов – победителей прошлого года рассказал Алексей Саенко
Как формировался список объектов для голосования за благоустройство в Пскове, рассказал Алексей Саенко