ФАС России намерена внедрить новые правила регулирования сетевых организаций

15:56, 04 июня 2025, ПАИ

ФАС России намерена внедрить новые правила регулирования территориальных сетевых организаций, сообщает Lenta.ru.

Для оценки операционных расходов сетевых организаций при расчёте тарифов предлагается применять метод эталонов. Он должен выравнять условия регулирования и заставит менее эффективные компании оптимизировать траты на эксплуатацию сетей.

Суть эталонного подхода заключается в определении оптимального уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, которые ведут аналогичный регулируемый вид деятельности. У сетевых компаний это в основном расходы на зарплату и ремонт, которые в среднем составляют около 80 % затрат на обслуживание сетей.

Расчёт эталона должен производиться на основе технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций. Он будет учитывать региональные особенности, состав и изношенность оборудования, распределение сетей по территории обслуживания и другие показатели.

С таким подходом тарифное регулирование станет более прозрачным. При этом для населения принципиально ничего не изменится, тарифы не будут расти выше утвержденного правительством уровня. Для бизнеса будут понятные «правила игры», а для самих сетевых организаций появится стимул повышать эффективность и снижать издержки, не имея возможности их искусственного увеличения.

Это решение поддерживают в Россетях. «Переход на эталоны позволит обеспечить справедливое распределение тарифного источника на финансирование ремонтных программ в требуемом объеме, что, безусловно, будет способствовать снижению износа и сокращению аварийности в сетях», – отметили в компании.

Сейчас новое оборудование получает такое же финансирование, как и старое, требующее повышенных расходов на ремонт, а в эталонном методе будет учтен износ оборудования, подчеркнули в компании. Также новый метод позволит упростить работу региональных регулирующих органов за счет сокращения числа разногласий и автоматизации расчета тарифов.