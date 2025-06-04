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Общество

22 новых знака туристической навигации установлено в Пскове

В Пскове установлено 22 новых знака туристической навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Здесь и далее фото регионального комитета по туризму

Знаки указывают направления к достопримечательностям, историческим памятникам, обзорным площадкам и другим важным объектам инфраструктуры. Информация на знаках дана на русском и английском языках.

«Удобство и доступность информации о достопримечательностях позволяет гостям города самостоятельно планировать маршруты, исследовать исторический центр и знакомиться с богатым культурным наследием региона», - отметили в комитете по туризму.

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