22 новых знака туристической навигации установлено в Пскове
В Пскове установлено 22 новых знака туристической навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
Знаки указывают направления к достопримечательностям, историческим памятникам, обзорным площадкам и другим важным объектам инфраструктуры. Информация на знаках дана на русском и английском языках.
«Удобство и доступность информации о достопримечательностях позволяет гостям города самостоятельно планировать маршруты, исследовать исторический центр и знакомиться с богатым культурным наследием региона», - отметили в комитете по туризму.
Для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области
О реализации благоустройства псковских объектов – победителей прошлого года рассказал Алексей Саенко
Как формировался список объектов для голосования за благоустройство в Пскове, рассказал Алексей Саенко