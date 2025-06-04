Заказан проект противоаварийных работ на стене Окольного города в Пскове

16:22, 04 июня 2025, ПАИ

Заказан проект противоаварийных работ стены Окольного города в Пскове, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию по первоочередным противоаварийным работам на пряслах крепостной стены от Покровской башни до Свинузской башни и от Покровской башни вдоль реки Великой.

Заказчиком выступает Псковский музей-заповедник. Начальная цена контракта - 636,5 тысяч рублей. Заявки принимаются до 11 июня.

Речь идёт о реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Стены Окольного города» XVI век.

Прясло крепостной стены от Покровской башни до Свинузской башни входит в комплекс крепостных сооружений Окольного города. К востоку от Покровской башни оно частично восстановлено в 1962 году. Длина реставрированного участка составляет около 80 метров. Протяженность прясла стены от Покровской башни до Свинузской башни составляет около 171 метра. Состояние реставрированного участка – удовлетворительное, неотреставрированного участка – аварийное, отмечается в технической документации.

Ремонтно-реставрационные работы запланированы на сентябрь 2025 – сентябрь 2027 года.