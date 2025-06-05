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Общество

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»

Победители акции «Губернаторский дневник» приняли участие в викторине по кибербезопасности «Охота на мошенников», которую провели сотрудники Альфа-Банка в медиацентре ПАИ в среду, 4 июня.

  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

В начале встречи к ребятам, которые стремятся к знаниям и получают отличные оценки, обратилась директор розничного бизнеса Пскова АО «Альфа-Банк» Светлана Лебедева. Она поздравила всех участников проекта с прекрасным результатами, выразив уверенность, что этот опыт поможет ребятам в будущем и пожелала всем ученикам, их педагогам и родителям новых побед.

«Знания и стремление к учёбе – это не просто залог успеха для отдельного ученика, но и важный вклад в будущее всего региона. Чем больше сегодня в Псковской области будет отличников, тем больше высококвалифицированных специалистов получит регион в ближайшем будущем», – подчеркнула Светлана Лебедева.

В рамках викторины, которую провела руководитель дополнительного офиса «Псков – Центральный» Екатерина Семёнова, участники вспомнили основные правила интернет-безопасности и узнали, как не попасться на уловки мошенников в онлайн-играх.

Екатерина Семёнова. Фото: ПАИ

Ребятам нужно было решить ребусы с зашифрованным словом, вспомнить, какое мифическое животное дало имя вредоносной программе, подумать, какого вида биометрии не бывает, какой из паролей будет самым надёжным, как вести себя в разных ситуациях в интернете.

Заметим, что ответы ребята давали быстро и верно.

«Вы отвечали просто на «ура», всё знали, просто освежили некоторые моменты», – заметила ведущая.

«Уверена, с такими знаниями вы не дадите ни одного шанса мошенникам вас провести», – с улыбкой подытожила результаты викторины Светлана Лебедева, раздавая победителям призы. Помимо этого, памятные подарки от партнёра получили все победители акции.

Светлана Лебедева. Фото: ПАИ

Добавим, Альфа-Банк второй год выступает партнёром проекта «Губернаторский дневник».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения проекта в нём приняли участие сотни школьников. Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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