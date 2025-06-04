Суд обязал привести в порядок платформу на вокзале в Великих Луках
Великолукская транспортная прокуратура защитила права маломобильных граждан, сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На железнодорожном вокзале в Великих Луках отсутствуют тактильные указатели, платформы повреждены — на них ямы, выбоины и трещины. Прокурор внес представление начальнику вокзала, но нарушений не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд.
Великолукский городской суд обязал ОАО «РЖД» в течение 13 месяцев устранить нарушения.
Ремонтные работы — на контроле прокуратуры.
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