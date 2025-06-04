Суд обязал привести в порядок платформу на вокзале в Великих Луках

17:16, 04 июня 2025, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура защитила права маломобильных граждан, сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На железнодорожном вокзале в Великих Луках отсутствуют тактильные указатели, платформы повреждены — на них ямы, выбоины и трещины. Прокурор внес представление начальнику вокзала, но нарушений не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд.

Великолукский городской суд обязал ОАО «РЖД» в течение 13 месяцев устранить нарушения.

Ремонтные работы — на контроле прокуратуры.