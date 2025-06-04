Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Суд обязал привести в порядок платформу на вокзале в Великих Луках

Великолукская транспортная прокуратура защитила права маломобильных граждан, сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото из телеграм-канала Северо-Западной транспортной прокуратуры

На железнодорожном вокзале в Великих Луках отсутствуют тактильные указатели, платформы повреждены — на них ямы, выбоины и трещины. Прокурор внес представление начальнику вокзала, но нарушений не устранили. Тогда прокуратура обратилась в суд.

Фото из телеграм-канала Северо-Западной транспортной прокуратуры

Великолукский городской суд обязал ОАО «РЖД» в течение 13 месяцев устранить нарушения.

Ремонтные работы — на контроле прокуратуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2025

Для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области
04 июня 2025

О реализации благоустройства псковских объектов – победителей прошлого года рассказал Алексей Саенко
04 июня 2025

Началась встреча Михаила Ведерникова с победителями «Губернаторского дневника»
04 июня 2025

Как формировался список объектов для голосования за благоустройство в Пскове, рассказал Алексей Саенко
04 июня 2025

Заказан проект противоаварийных работ на стене Окольного города в Пскове
04 июня 2025

Псковская делегация участвует в выставке «Белагро-2025»
04 июня 2025

22 новых знака туристической навигации установлено в Пскове
04 июня 2025

Псковским водителям дали рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...