Летняя оздоровительная кампания стартовала в Псковской области

19:10, 04 июня 2025, ПАИ

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Псковской области. Отрыто 119 лагерей, в них отдыхают 5983 ребенка, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Летом будут работать 134 детских оздоровительных учреждения, в них планируется оздоровить 12882 детей. Весь сезон обеспечивать лагеря продуктами питания будут 20 поставщиков. Все они - местные производители.

К организации питания отдыхающих детей привлечено 20 операторов, имеющих опыт организации детского питания.

На акарицидную обработку лагерей заключено 134 договора. Работы уже проведены в 128 лагерях, или на 98% площадей. Несколько лагерей откроют позже, в них акарицидная обработка пройдет за пять дней до начала смены.



❗️Подготовка и проведение в нашем регионе летней оздоровительной кампании 2025 года находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.