Специалисты отреставрировали иконостас для церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах
В церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах продолжаются работы в интерьерах, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Так, специалисты завершают устройство полов, выполненных из шпунтованной доски. Также на завершающей стадии находится реставрация стен внутри памятника архитектуры: стены оштукатурены, росписи приводятся в порядок.
Кроме того, специалисты выполнили реставрацию ограждения хоров: заменены оконные и дверные заполнения, радиаторы, проведены коммуникации и водопровод.
Также построена и оборудована котельная. «Завершены работы по укреплению фундаментов и кладки фасадов, заменены стропильная система на кровле и кровельное покрытие. Усилены балки колокольни», – добавили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Реставраторы полностью завершили работу над уникальным резным иконостасом, позолоченным с двух сторон. Конструкция для реставрации была разобрана и вывезена в мастерскую. Сборка будет происходить в храме после завершения в нём реставрации, предположительно в конце 2025 года.
Отметим, каменный храм построен в 1817 году. Находится рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары 1779 года постройки перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. До 1931 года эти два храма служили местом молитвы горожан: каменный храм Сорока Севастийских Мучеников использовался со Страстной седмицы до Покрова, так как считался летним и не имел отопления, а с ноября до Страстной седмицы служили в зимнем Варваринском храме.
Специалисты отреставрировали иконостас для церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах
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