Автомобиль перевернулся в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе

22:28, 04 июня 2025, ПАИ

В Псковском районе перевернулся автомобиль. ДТП произошло у дома № 3 на улице Лесной в деревне Большая Гоголёвка, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, управлявшие транспортным средством, после аварии покинули место происшествия. Свидетели сообщают о сильной степени опьянения мужчин.

На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Проводится проверка обстоятельств ДТП, организован розыск скрывшихся.