Автомобиль перевернулся в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе
В Псковском районе перевернулся автомобиль. ДТП произошло у дома № 3 на улице Лесной в деревне Большая Гоголёвка, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, управлявшие транспортным средством, после аварии покинули место происшествия. Свидетели сообщают о сильной степени опьянения мужчин.
На месте работают спасатели АСС, бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ. Проводится проверка обстоятельств ДТП, организован розыск скрывшихся.
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