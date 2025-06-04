Псковские контрактники отправилась на прохождение службы в рядах ВС РФ

22:58, 04 июня 2025, ПАИ

Очередная группа псковских контрактников отправилась на прохождение службы в рядах ВС РФ, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Свой выбор сделал и Станислав Степанов. «Защищать свою Родину. У меня просто ребёнок, жена, хочется их защитить. Сейчас не очень простое время, страна нуждается в нас», – сказал военный.

Отметим, при заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей. И 30-дневный оплачиваемый отпуск.

Также, согласно указу президента Российской Федерации, для граждан, заключающих контракт с 1 декабря 2024 года, происходит списание задолженностей в размере до десять миллионов рублей. Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, или позвонить по номеру телефона 66-73-45.