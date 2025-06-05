Новый арт-объект открыли участники проекта «Истоки. Школа» в Печорах

23:49, 04 июня 2025, ПАИ

Первый заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Наследники Победы» стартовал в Печорах сегодня, 4 июня. В рамках события состоялось открытие символического арт-объекта «Ладья», созданного специально к заезду, сообщили ПАИ организаторы.

Восьмиметровая ладья стала частью круглогодичного молодёжного образовательного центра «Истоки» в Печорах. Образ для арт-объекта выбран неслучайно, отметили организаторы.

«Псковская область – это то место, где происходили самые значимые в истории Древней Руси, в истории современной России события. Здесь когда-то проходил знаменитый путь из варяг в греки, по которому купцы-торговцы путешествовали на своих ладьях. Также княгиня Ольга, некогда сошедшая с ладьи, повелела заложить город – и этот город есть Псков. И как некогда царевна Анна привезла на ладье на Русь свет православной веры – свет Христов!» – отметили кураторы проекта «Истоки. Школа».

Теперь каждый заезд «Истоки. Школа» будет начинаться с поднятия паруса, подчеркнули организаторы.

Отметим, заезд «Наследники Победы» пройдёт с 4 по 8 июня. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие 120 молодых специалистов, в том числе из Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Партнёром заезда является Национальный центр исторической памяти при Президенте России.