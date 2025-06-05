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Общество

Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам

До приезда врачей каждый может оказать пострадавшему первую помощь при переломе. Как это сделать и как отличить перелом от других травм, рассказали в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты напоминают, что при переломе человек испытывает острую боль при нагрузке на место повреждения, а также видны синяк, отёк и деформация кости. Возможны обморок, шок и кровотечение.

В отличие от ушиба при переломе отёк и боль не уменьшаются, а только усиливаются. Опереться на повреждённую конечность или согнуть сломанный палец не получится.

В качестве шины для наложения на конечность при переломе можно использовать любой твёрдый предмет. Фиксатор накладывается поверх одежды, он должен захватывать два ближайших к перелому сустава. Затем нужно прибинтовать шину к повреждённой конечности. При этом повязка не должна быть слишком тугой.

При закрытом переломе и возможности обездвижить повреждённую конечность необходимо вызвать такси до травмпункта или позвонить в скорую помощь по номеру 112 или 103.

При открытом переломе, травмах позвоночника и шеи, а также острой боли обязательно нужно вызвать скорую помощь.

Подробную информацию можно найти в карточках «Объясняем. Псковская область».

  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как оказывать первую помощь при переломе, напомнили псковичам
    Фото: «Объясняем. Псковская область»

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