Глава Плюсского округа – о проекте благоустройства: Результат зависит от активности жителей в голосовании

11:56, 05 июня 2025, ПАИ

После преобразования района в муниципальный округ у сельских поселений, ныне территориальных отделов, появилась возможность участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды», сказала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

Она напомнила, что объекты для голосования в этом году расположены в Плюссе, Заплюсье и Лядах. «Результат зависит от активности жителей территории в голосовании. Обращаюсь к жителям округа: сделайте свой выбор, а мы воплотим идею в реальность», – сказала глава округа.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.