Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О планах по обновлению Новоржева рассказала Любовь Трифонова

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова перечислила территории, обновленные благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», и назвала проект значимым для муниципалитета.

Любовь Трифонова. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В 2024 году выполнены работы по благоустройству общественной территории города Новоржева на улице Германа – «Екатерининская площадь» (1-я очередь). Уложена брусчатка, установлены скамейки, урны, ограждение, обустроено уличное освещение, посеяна газонная трава, высажены туи.

«Для нашего округа это очень значимый проект, – подчеркнула Любовь Трифонова. – В 2025 году, юбилейном для Новоржева, будет продолжено благоустройство Екатерининской площади в центральной её части, где расположен памятник основательнице города, императрице Екатерине II. Таким образом, в честь 250-летия Новоржева площадь получит новый облик и станет ещё более привлекательной для посетителей».

В этом году в голосовании участвуют четыре общественные территории: сквер у дома № 55 на улице Германа в Новоржеве; общественная территория в деревне Барута; «Усадебный парк» в деревне Вехно; общественная территория возле МБУК «Новоржевский РКСК».

Сейчас на территории Новоржевского муниципального округа работают волонтеры, они помогают жителям определиться с выбором и повлиять на благоустройство территорий округа, сообщает газета «Земля новоржевская».

Фото: газета «Земля новоржевская»

Чтобы сделать выбор, необходимо авторизоваться с помощью учётной записи портала «Госуслуги» на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно отдать голос через приложение волонтёров, сопровождающих голосование в общественных местах.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>












05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН
05 июня 2025

16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
05 июня 2025

Глава Плюсского округа – о проекте благоустройства: Результат зависит от активности жителей в голосовании
05 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковских дружинников
05 июня 2025

Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области
05 июня 2025

Артисты Театра Дождей поселились в дедовичской деревне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...