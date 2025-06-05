О планах по обновлению Новоржева рассказала Любовь Трифонова

10:57, 05 июня 2025, ПАИ

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова перечислила территории, обновленные благодаря участию в проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», и назвала проект значимым для муниципалитета.

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В 2024 году выполнены работы по благоустройству общественной территории города Новоржева на улице Германа – «Екатерининская площадь» (1-я очередь). Уложена брусчатка, установлены скамейки, урны, ограждение, обустроено уличное освещение, посеяна газонная трава, высажены туи.

«Для нашего округа это очень значимый проект, – подчеркнула Любовь Трифонова. – В 2025 году, юбилейном для Новоржева, будет продолжено благоустройство Екатерининской площади в центральной её части, где расположен памятник основательнице города, императрице Екатерине II. Таким образом, в честь 250-летия Новоржева площадь получит новый облик и станет ещё более привлекательной для посетителей».

В этом году в голосовании участвуют четыре общественные территории: сквер у дома № 55 на улице Германа в Новоржеве; общественная территория в деревне Барута; «Усадебный парк» в деревне Вехно; общественная территория возле МБУК «Новоржевский РКСК».

Сейчас на территории Новоржевского муниципального округа работают волонтеры, они помогают жителям определиться с выбором и повлиять на благоустройство территорий округа, сообщает газета «Земля новоржевская».

Чтобы сделать выбор, необходимо авторизоваться с помощью учётной записи портала «Госуслуги» на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно отдать голос через приложение волонтёров, сопровождающих голосование в общественных местах.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.