Заметное снижение потока туристов из стран Балтии и Польши зафиксировали в России

10:30, 05 июня 2025, ПАИ

В России зафиксировано наиболее заметное снижение потока туристов из Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и Германии. Кроме того, в первом квартале на 1% снизился турпоток из Китая, на 6,8% – из Турции, на 7,1% – из ОАЭ. Такие данные Росстата приводит ТАСС.

В целом туристический поток в Россию из-за рубежа в первом квартале 2025 года снизился на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 1,6 млн поездок.

Больше всего иностранцев из стран дальнего зарубежья в первом квартале въехало в РФ из Китая – 178,8 тыс. и Абхазии – 174,8 тыс. Также в топ-10 вошли Монголия, Южная Осетия, Грузия, Турция, Германия, Эстония, Саудовская Аравия и Индия. Больше всего вырос турпоток в Россию из Саудовской Аравии – на 61,3%, Вьетнама – на 38,2% и Индии – на 18,3%.