Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:43, 05 июня 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Так, днём в деревне Смуравьево-2 Гдовского района сгорел автомобиль ВАЗ-21124 2006 года выпуска, в хозяйственной постройке огонь повредил кровлю. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне машины. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Также бесхозное строение горело на улице Мира в Пустошке. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожар ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее на улице Подгорной в Невеле пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки, возможной причиной которого стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Кроме того, автомобиль Ford Transit горел на улице Тепличной в деревне Гречухино Великолукского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке машины. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.