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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, днём в деревне Смуравьево-2 Гдовского района сгорел автомобиль ВАЗ-21124 2006 года выпуска, в хозяйственной постройке огонь повредил кровлю. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в салоне машины. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Также бесхозное строение горело на улице Мира в Пустошке. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожар ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее на улице Подгорной в Невеле пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки, возможной причиной которого стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Кроме того, автомобиль Ford Transit горел на улице Тепличной в деревне Гречухино Великолукского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке машины. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

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