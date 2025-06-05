Отечественные решения в сфере госзакупок обсуждают на конференции в Пскове

11:03, 05 июня 2025, ПАИ

III Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки» началась в Пскове и продлится до 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Накануне в рамках мероприятия уже состоялись диалоги с экспертами, спикерами выступили сертифицированный преподаватель, руководитель управления обучения и развития ЭТП ГПБ Татьяна Песегова и эксперт-консультант в сфере закупок Елена Панова.

Сегодня, 5 июня, в здании правительства Псковской области прошло открытие конференции. «В третий раз Псковская область собирает профессионалов в сфере закупок со всей страны. Это знак доверия нашему региону как площадке для открытого, честного и содержательного диалога. Мы надеемся, что это станет доброй традицией и мы будем систематически встречаться в начале лета. С каждым годом у нас растёт количество участников, и мы этому очень рады», – отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Она добавила, что акцент конференции будет сделан на отечественных решениях и перспективных направлениях развития госзакупок. «Опыт последних лет убедительно нам показал, что надеяться исключительно на импорт наших западных партнёров, которые не всегда партнёры, мы не можем. Наша общая государственная задача – создать такие условия, чтобы отечественные производители могли побеждать в конкурентной борьбе. При этом важно, чтобы контролирующие органы не душили бизнес и помогали развиваться. Поэтому и Федеральная антимонопольная служба, и Минпромторг, и Минстрой России – наши партнёры, с которыми мы тесно работаем над формированием прозрачных и понятных правил ведения бизнеса и осуществления государственных закупок», – сказала она.

В программе сегодня выступления начальника отдела методологического обеспечения реализации промышленной политики департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алана Фаизова и заместителя директора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Александра Гончарова. Помимо этого, пройдут пленарная дискуссия и деловая игра.