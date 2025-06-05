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Культура

Директор детской школы искусств Пскова станет гостем программы «Минкульт»

Директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 5 июня, в 14:00.

Константин Васильев. Фото: ПАИ

С какого возраста берут в детскую школу искусств и на какие направления? Как школьники узнают о перспективных профессиях и почему не боятся становиться музыкантами? Где, как и для кого учащиеся детской школы искусств показывают своё творчество? Как взаимодействуют между собой разные направления школы и можно ли быть одновременно художником и театралом? Как карьера музыканта привела гостя эфира на управленческую должность?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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