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Общество

Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались в Псковской области

Дни пушкинской поэзии и русской культуры начались в Псковской области, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

«Впереди четыре насыщенных дня увлекательных мероприятий и ярких впечатлений, – отметили организаторы. – Выдающиеся музыкальные и творческие коллективы, известные актеры театра и кино, уличные театры создадут незабываемую атмосферу для всех гостей фестиваля. Тема этого года – пир. Особенностью праздника станет иммерсивное пространство с множеством уличных театров».

Запланировано как минимум восемь премьер. Интерактивные представления, пушкинское шествие, спектакли, концерты, литературные программы, спектакль на воде и многое другое ждет зрителей с 5 по 8 июня.

Ознакомиться с программой можно здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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