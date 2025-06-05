Грозы прогремят в Псковской области 6 июня

11:12, 05 июня 2025, ПАИ

6 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе возможны порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.