Грозы прогремят в Псковской области 6 июня
6 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе возможны порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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