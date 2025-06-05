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Общество

XXVIII конференция Псковского облсовпрофа стартовала в Пскове

XXVIII конференция Псковского облсовпрофа началась в Пскове сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ

На заседании присутствуют 83 делегата, представляющих 16 членских организаций.

Председательствующий конференции – руководитель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. В президиум конференции входят первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, председатель Псковского облпотребсоюза Николай Тесля, зампредседателя облсовпрофа Андрей Стегний.

В повестке дня 12 вопросов, среди них – избрание председателя Псковского областного совета профессиональных союзов, его совета и президиума. Делегатам также представят отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии и определят основные направления финансовой деятельности.

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