Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Делегация писателей и поэтов примет участие в празднике на поляне в Михайловском

Интересно и активно работающие российские поэты и прозаики станут участниками LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». В музее уточнили, что выступления литераторов запланированы на различных площадках праздника, в том числе и на Поэтической поляне у мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов.

А. Е. Засыпкин. А. С. Пушкин (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Возглавляет писательский пул Игорь Смолькин (творческий псевдоним — Игорь Изборцев), прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России. Кроме того, в «Михайловском» ждут Владислава Артёмова, редактора журнала «Москва», уже бывавшего на Пушкинских праздниках в музее-заповеднике. В списке гостей и участников Дней поэзии — народный поэт Дагестана Марина Ахмедова (Колюбакина), петербургский поэт Артём Горшенин, Александра Малыгина из Барнаула, якутянка Наталья Харлампьева, Андрей Попов из Сыктывкара, псковички Ольга Балабаева, Виктория Васильева, Надежда Камянчук и Татьяна Рыжова, многие другие.

Напомним, что LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии открывается уже сегодня, 5 июня. Первыми его событиями в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), станут открытие выставки «Вослед Пушкину», прибывшей в Святогорье из Санкт-Петербурга, и концерт-спектакль «Золотой век».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН
05 июня 2025

16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
05 июня 2025

Глава Плюсского округа – о проекте благоустройства: Результат зависит от активности жителей в голосовании
05 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковских дружинников
05 июня 2025

Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области
05 июня 2025

Артисты Театра Дождей поселились в дедовичской деревне

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...