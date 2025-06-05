Делегация писателей и поэтов примет участие в празднике на поляне в Михайловском

11:47, 05 июня 2025, ПАИ

Интересно и активно работающие российские поэты и прозаики станут участниками LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». В музее уточнили, что выступления литераторов запланированы на различных площадках праздника, в том числе и на Поэтической поляне у мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов.

Возглавляет писательский пул Игорь Смолькин (творческий псевдоним — Игорь Изборцев), прозаик, публицист, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России. Кроме того, в «Михайловском» ждут Владислава Артёмова, редактора журнала «Москва», уже бывавшего на Пушкинских праздниках в музее-заповеднике. В списке гостей и участников Дней поэзии — народный поэт Дагестана Марина Ахмедова (Колюбакина), петербургский поэт Артём Горшенин, Александра Малыгина из Барнаула, якутянка Наталья Харлампьева, Андрей Попов из Сыктывкара, псковички Ольга Балабаева, Виктория Васильева, Надежда Камянчук и Татьяна Рыжова, многие другие.

Напомним, что LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии открывается уже сегодня, 5 июня. Первыми его событиями в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), станут открытие выставки «Вослед Пушкину», прибывшей в Святогорье из Санкт-Петербурга, и концерт-спектакль «Золотой век».