Массовый старт аэростатов пройдёт в Великих Луках в День России

12:12, 05 июня 2025, ПАИ

Массовый старт аэростатов состоится в рамках Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в День России, 12 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

«Особую значимость этому старту придаёт участие чемпионов России по воздухоплавательному спорту разных лет, – отметили организаторы. – Легенды российского воздухоплавания примут участие в церемониальном запуске: они первыми поднимутся в воздух, в связке из трёх аэростатов, и тем самым дадут старт остальной группе участников зрелища».

В списке чемпионов России по воздухоплаванию прошлых лет 16 человек. В общей сложности участие в старте примут более 50 воздухоплавателей. Начало массового старта ориентировочно в 19:00, в зависимости от погодных условий.

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