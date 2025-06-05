Ещё четыре команды подали заявки на участие в чемпионате Псковской области по футболу

12:20, 05 июня 2025, ПАИ

Ещё четыре команды вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу, который стартует 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

К 12 коллективам, которых включал первый предварительный список участников, присоединились команды «Шелонь» из Порхова, «Псков Юнайтед», «Сокол» из Новосокольников и гдовская «Чайка».

Таким образом, в этом году в областном чемпионате планируют принять участие на две команды больше, чем в прошлом году. Отметим, что регистрация на соревнования продолжается.

В прошлом году чемпионом Псковской области стала команда «Псков».

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